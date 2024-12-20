Beklenti anketi sonuçlandı: Faiz indirimi işaret edildi! İşte Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı...
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı. Yapılan ankete katılan ekonomistlere göre aralık ayında yapılacak toplantıdan faiz indirim kararı çıkacak. İşte Merkez Bankası'nın faizi ne kadar düşürmesi beklendiği ve diğer ayrıntılar...
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini düşürmesini bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 26 Aralık perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
FAİZ NE KADAR DÜŞECEK?
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı.
2025 YIL SONU BEKLENTİSİ
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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