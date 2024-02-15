Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'dan 'Hatay' uyarısı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan ve 9 kişinin mahsur kalmasına yol açan toprak kayması sonrasında önceki dönem Hatay Barosu Başkanı Av. H. Cihat Açıkalın değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:50
Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın'dan 'Hatay' uyarısı
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan ve 9 kişinin mahsur kalmasına yol açan toprak kayması sonrasında Hatay'da ÇED raporu istenmeyen taş ocakları da gündeme geldi. Konuya ilişkin girişimlerde bulunan önceki dönem Hatay Barosu Başkanı Av. H. Cihat Açıkalın Cumhuriyet'e konuştu. 6 Şubat depremleri ve sonrası süreçte enkaz kaldırma ve moloz depolama faaliyeti olarak ortaya konan çalışmalara değinen Açıkalın, “Asbest başta olmak üzere birçok zararlı kimyasalın doğaya salınımı ve gerek hava gerekse suyla teması yoluyla yaşam hakkına zarar veren çalışmalar olmuştur” dedi. 

"İtiraz ve alternatif önerilerimize, rağmen AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler, ısrarla moloz depolaması için sulak araziler ve tarım alanlarını kullanmaya devam etmişlerdir” diyen Açıkalın, “Bunun üzerine hem Baro hem de kişisel olarak Hatay İdare Mahkemesi nezdinde ‘İşlemin iptali ve tedbir kararı yoluyla da faaliyetin durdurulması” için davamızı açtık. Davamız hâlâ sonuçlanmadığı gibi yeni birçok yeri daha kullanmaya başlayan idarenin eylemi denetimsiz olarak devam etmektedir” sözleriyle tehlikenin katlanarak sürdüğüne dikkat çekti.

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"ÇED ZORUNLULUĞU KALDIRILDI"

"Süreç bu biçimde devam ederse Bugün Erzincan’da olan yarın Hatay’da yaşanacak" uyarısında bulunan Açıkalın, Hatay'da ÇED aranmadan verilen taş ocağı ruhsatlarına da dikkat çeki.

Açıkalın, sözlerine şöyle devam etti:

“İlgili Çevre Kanunu kapsamında maden ocakları için ÇED raporu alınması zorunluluğuna rağmen Hatay Valiliği tarafından oluşturulan komisyon ve komisyon kararıyla ‘deprem sonrası süreçte inşaat ve inşaata yardımcı ürünlere duyulan ihtiyacın fazlalığı’ gerekçe gösterilerek bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.  Bu kararla 30 yakın maden ocağı, özellikle taş ocakları ÇED raporu alınmadan faaliyet gösterebilecek. Hatay Valiliği nezdinde alınan 192 Sayılı bu karara karşı da dava açtık. Ancak 16 gün gibi rekor hızla davamız reddedildi, itirazımız üzerine dava dosyası Bölge İdare Mahkemesine yollanmış bulunmaktadır. Mücadelemizi sürdürüyoruz ama yalnızız."


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