İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:49

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:50

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’ı yeniden aday gösteren CHP’nin gelen tepkilerin ardından aday arayışı sürüyor.

Son olarak şarkıcı ve AHBAP Başkanı Haluk Levent’e teklif götürüldüğü ortaya çıkmış Levent de bunu doğrulamıştı. Ancak CHP’den yapılan açıklamada Levent’e resmi bir davette bulunulmadığı belirtilmişti.

Patronlar Dünyası'na konuşan Aylin Kotil, “Evet teklif aldım. Çok detay anlatmayayım ama böyle bir teklif aldığımı söyleyeyim” dedi.

"ÖZGÜR BEY'E ÇOK YAKIN BİRİ ARADI"

Aylin Kotil, “Özgür Özel mi aradı?” sorusuna “Hayır. Özgür Bey’e çok yakın biri aradı” dedi.

Kotil, teklifi reddettiğini söyleyerek nedenine dair şöyle konuştu:

“Hatay çok büyük acılar yaşadı. Çok farklı bir yer. Büyük bir acı var. Ben orayı bilmiyorum. Yolunu yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden kabul etmedim. Orayı bilen birinin orayı yönetmesi gerektiğini düşündüm. Farklı bir yer Hatay. Başka bir yere benzemiyor geçen sene yaşanan depremden dolayı. Farklı hassasiyetleri olan bir yer. Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum. O an söyledim” dedi.