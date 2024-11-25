Dikkat çeken anket sonucu… Yurttaş aynı fikirde: Kadına ve çocuğa şiddette cezalar caydırıcı değil!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:32

Güncelleme: 25.11.2024 - 18:32

Asal Araştırma, 9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yayımlanan araştırmada katılımcılara "Sizce kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi belli suçlar için verilen cezalar caydırıcı mı?" sorusu soruldu.

Bu anketin sonuçlarında "Evet caydırıcı" diyenlerin oranı yüzde 13.3 olurken, "Hayır caydırıcı değil" diyenlerin oranı yüzde 80.5 oldu. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6.2.

YURTTAŞ AYNI FİKİRDE: CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Yurttaşların oy verdiği partilere göre dağılım yapıldığında ise yine büyük çoğunluğun "Caydırıcı değil" yanıtı verdiği görüldü.

AKP'li seçmenlerin yüzde 67.4'ü, CHP'li seçmenlerin yüzde 86'sı, MHP'li seçmenlerin yüzde 75.2'si, DEM Partili seçmenlerin yüzde 88.9'u, İYİ Partili seçmenlerin yüzde 83.2'si kadın cinayetlerinde verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor. Diğer parti seçmenlerinde ise bu oran yüzde 82.3 oldu.