ORC'den seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:27

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:27

Yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. Son anket çalışması da 14 Mayıs seçimlerinin tartışmalı şirketi ORC'den geldi.

ORC Araştırma şirketi, "Bu Pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

İYİ PARTİ BARAJ ALTI

Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre AKP, CHP, MHP ve Zafer Partisi oylarını artırırken DEM Parti ve İYİ Parti'de düşüş yaşanıyor.

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında kendi adayları ve logosuyla girerek yüzde 10 oy alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 6,2'ye kadar geriledi.

11-16 Aralık tarihlerinde 27 ilde 3 bin 160 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:

AKP %36,9

CHP %27

MHP %11,5

DEM Parti %8,4

İYİ Parti %6,2

Zafer Partisi %2,8

YRP %2,4

TİP %1,4

BBP %1,1

Diğer %2,3