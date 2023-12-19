ORC'den seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var
ORC Araştırma Şirketi'nden seçimden aylar sonra ilk kez yeni bir seçim anketi geldi. Söz konusu anketine göre bu pazar bir genel seçim olduğu takdirde İYİ Parti yüzde 7'lik barajın altında kalıyor. CHP ve AKP ise oylarını artırıyor.
Yerel seçimlere az bir süre kalırken araştırma şirketleri de partilerin ve adayların son durumlarını araştırmak üzere çalışmalarına hız verdi. Son anket çalışması da 14 Mayıs seçimlerinin tartışmalı şirketi ORC'den geldi.
ORC Araştırma şirketi, "Bu Pazar Milletvekili Genel Seçimi olsa" başlıklı araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
İYİ PARTİ BARAJ ALTI
Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlara göre AKP, CHP, MHP ve Zafer Partisi oylarını artırırken DEM Parti ve İYİ Parti'de düşüş yaşanıyor.
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında kendi adayları ve logosuyla girerek yüzde 10 oy alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 6,2'ye kadar geriledi.
11-16 Aralık tarihlerinde 27 ilde 3 bin 160 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:
- AKP %36,9
- CHP %27
- MHP %11,5
- DEM Parti %8,4
- İYİ Parti %6,2
- Zafer Partisi %2,8
- YRP %2,4
- TİP %1,4
- BBP %1,1
- Diğer %2,3
Bu Pazar "Milletvekili Genel Seçimi" olsa, hangi partiye oy verirsiniz?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 18, 2023
Ak Parti %36,9
CHP %27,0
MHP %11,5
DEM %8,4
İyi Parti %6,2
ZP %2,8
YRP %2,4
TİP %1,4
BBP %1,1
Diğer %2,3
Araştırma 11/16 Aralık 2023 tarihlerinde,27 İl'de 3160 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
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