Gaziantep 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gaziantep'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gaziantep'te Fatma Şahin Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 GİRESUN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Fatma Şahin
494.905 %53,97
DSP
Celal Doğan
240.274 %26,20
İYİ PARTİ
Ejder Demir
150.747 %16,44
SAADET
Mehmet İslam
17.351 %1,89
BTP
Mahmut Özdemir
4.128 %0,45
VATAN
Sinan Büyükhatipoğlu
3.177 %0,35
TKP
Suat Ayaz
2.347 %0,26
BĞMSZ
Mahmut Karalar
2.115 %0,23
BĞMSZ
Hasan Şahin Karacaoğlu
974 %0,11
BĞMSZ
Sibel Altıntaş
929 %0,10
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