Gaziantep 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gaziantep'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:47
Gaziantep 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Gaziantep'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gaziantep'te Fatma Şahin Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 GİRESUN'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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CHP'de Ankara senaryoları

Fatma Şahin

494.905 %53,97

DSP

Celal Doğan

240.274 %26,20

İYİ PARTİ

Ejder Demir

150.747 %16,44

SAADET

Mehmet İslam

17.351 %1,89

BTP

Mahmut Özdemir

4.128 %0,45

VATAN

Sinan Büyükhatipoğlu

3.177 %0,35

TKP

Suat Ayaz

2.347 %0,26

BĞMSZ

Mahmut Karalar

2.115 %0,23

BĞMSZ

Hasan Şahin Karacaoğlu

974 %0,11

BĞMSZ

Sibel Altıntaş

929 %0,10


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