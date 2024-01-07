Yayınlanma: 07.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 07.01.2024 - 15:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Ordu'dan aday olan Mehmet Hilmi Güler'in hayatı merak edildi. Peki, Ordu AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler nereli, kaç yaşında? Mehmet Hilmi Güler'in önceki görevleri neler?

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949 yılında Ordu'da doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'da yaptı. ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yaptı. Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri olarak çalıştı.

AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 2019 ve 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

MEHMET HİLMİ GÜLER EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.