Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin Kadıköy'deki eylemine müdahale edildi

Ekonomik nedenlerden dolayı barınma sorunu yaşayan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde 'barınamıyoruz' diyerek birçok noktada eyleme başladı. Bu gece, Kadıköy'deki eylemde polisin müdahalesiyle karşılaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 01:20
Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin Kadıköy'deki eylemine müdahale edildi
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Yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek 'barınamıyoruz' eylemlerine başlayan Yurtsuzlar, Kadıköy'deki 8. günlerinde polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Müdahalede, 50'ye yakın üniversitelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Halkevleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kadıköy/Moda'da #Barınamıyoruz eyleminin 8. gününde Yurtsuzlar'a yapılan polis saldırısında 50'ye yakın üniversiteli gözaltına alındı. Barınma en temel haktır, gözaltılar derhal serbest bırakılsın! #YurtsuzlarGözaltında" ifadelerine yer verildi.



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