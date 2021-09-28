Barınma sorunu yaşayan öğrencilerin Kadıköy'deki eylemine müdahale edildi

28 Eylül 2021 Salı, 01:20

Yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek 'barınamıyoruz' eylemlerine başlayan Yurtsuzlar, Kadıköy'deki 8. günlerinde polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Müdahalede, 50'ye yakın üniversitelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Halkevleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kadıköy/Moda'da #Barınamıyoruz eyleminin 8. gününde Yurtsuzlar'a yapılan polis saldırısında 50'ye yakın üniversiteli gözaltına alındı. Barınma en temel haktır, gözaltılar derhal serbest bırakılsın! #YurtsuzlarGözaltında" ifadelerine yer verildi.

Kadıköy/Moda'da #Barınamıyoruz eyleminin 8. gününde Yurtsuzlar'a yapılan polis saldırısında 50'ye yakın üniversiteli gözaltına alındı. Barınma en temel haktır, gözaltılar derhal serbest bırakılsın! #YurtsuzlarGözaltında pic.twitter.com/PolAj6zUeW — Halkevleri (@Halkevleri) September 27, 2021



