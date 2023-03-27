Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü kimdir, nereli? Işık Öğütçü kaç yaşında?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:28

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:31

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'in oğlu araştırmacı yazar Işık Öğütçü, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde CHP'den İstanbul 2. Bölge'den aday adayı olduğunu açıkladı.

IŞIK ÖĞÜTÇÜ KİMDİR?

Işık Öğütçü, 1 Kasım 1957'de İstanbul'da doğdu. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendsiliği bölümünden mezun oldu.

Öğütçü, 2000'li yıllara kadar kendi kurduğu kimyaevi malzemeler satan şirketi yönetti. 2000'li yıllarda ailesine devrettiği şirket, 2015 yılında faaliyetlerine son verdi. 2000'lerde babası adına açtığı Orhan Kemal Müzesi ile beraber Orhan Kemal'i gelecek kuşaklara aktarma misyonunu elinde tuttu. Öte yandan çalışmalarıyla Orhan Kemal'i yurt dışında en çok kitabı çevrilen ikinci yazar haline getirdi.

Öğütçü, 2002'den beri siyasetin içinde olmasının yanı sıra, 2014 seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu. 2016 yılında CHP'nin Kültür ve Sanat Komisyonu'nda başkan olarak görev aldı.