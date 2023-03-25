Gazeteci Aslı Öymen kimdir, kaç yaşında? Aslı Öymen nereli?

Gazeteci Aslı Öymen, CHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Peki, Gazeteci Aslı Öymen kimdir, kaç yaşında? Aslı Öymen nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 19:14
Gazeteci Aslı Öymen kimdir, kaç yaşında? Aslı Öymen nereli?
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Gazeteci Aslı Öymen, babası Altan Öymen'in 6. Genel Başkanı olduğu CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Aslı Öymen'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ASLI ÖYMEN KİMDİR?

Aslı Öymen, 1962'de Ankara'da doğdu. Strasbourg Üniversitesi'nden mezun olan Öymen, gazeteciliğe 1983'te Günaydın gazetesinde başladı. 2006'da girdiği CNN Türk kanalında Afiş isimli programı hazırlayıp sundu. Gazeteci ve televizyoncu Aslı Öymen, 12 yıldır çalıştığı CNN Türk kanalından yönetimin el değiştirmesi sonrası işine son verilmesiyle 18 Mayıs 2018'de ayrıldı. 2018'in Kasım ayında haftada dört kültür-sanat programı hazırlamak ve program danışmanlığı yapmak üzere Woman TV ile anlaştı.

 


aslı öymen CHP milletvekili adayı

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