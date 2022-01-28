Pakdemirli orman yangınlarını unuttu, İmamoğlu'nu eleştirdi

28 Ocak 2022 Cuma, 18:47

Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında ülkenin büyük bölümünde meydana gelen yangınlarına müdahaleler gecikmiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, envanterde yangın söndürme uçağı olmadığını söylediği için eleştirmişti. Eleştirilerin ardından THY'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise uçakların olduğunu ancak bakımlarının yapılmadığını söyleyerek Pakdemirli'yi yalanlamıştı.

Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karla mücadeleyle ilgili hedef gösterdi.

YANGINLARI UNUTTU, İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Yaşanan orman yangınlarında eleştiri yağmuruna tutulan Pakdemirli, pazartesi akşamı İstanbul'da yaşanan kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, İmamoğlu'na ilişkin, "Sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir, olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım" dedi.

PAKDEMİRLİ: KARDA BALIK YAPIYOR

Pakdemirli, şöyle devam etti

Şimdi biz kar yağdıkça seviniyoruz çünkü karın toprağa nüfuz etmesi zaman alıyor, yani hızlı geçen yağmurdan çok daha etkili. Biz tarım adına seviniyoruz ama bazı zorlukları da oluyor. Özellikle şehirlerde bunun mücadelesinin yapılması gerekiyor. Şimdi ağalara bakıyorsun, ağalar, birisi depremde kayak yapıyor, ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor, diğeri de karda balık yapıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Yani bunların derdi hizmet falan değil.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ SAVUNDU

Tüm dünya ile Türkiye'de de son yıllarda farklı alanlarda yaşanan afetlerin fazlalığına işaret eden Pakdemirli, ülke olarak afet anlarında ve özellikle sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde çok hızlı karar alma ve uygulama becerisine sahip olduklarını iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan her afeti yakından takip ederek kendilerine talimatlar verdiğini aktaran Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi biz kar yağdıkça seviniyoruz çünkü karın toprağa nüfuz etmesi zaman alıyor, yani hızlı geçen yağmurdan çok daha etkili. Biz tarım adına seviniyoruz ama bazı zorlukları da oluyor. Özellikle şehirlerde bunun mücadelesinin yapılması gerekiyor. Şimdi ağalara bakıyorsun, ağalar, birisi depremde kayak yapıyor, ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor, diğeri de karda balık yapıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Yani bunların derdi hizmet falan değil.

Pakdemirli, felaketler üzerinden siyaset yapmayı sevmediğini ancak CHP'nin halka hizmet noktasında amaç ve hedefinin olmadığının açıkça görüldüğünü kaydetti.