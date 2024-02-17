Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz
Yerel seçimleri yaklaşırken, “AKP’nin elinden alınmış bir Sancaktepe’nin yeniden kurulabileceği” iddiasıyla yola çıkan Sancaktepe Uzlaşısı, ilçedeki muhalif kurum ve yurttaşlara birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.
“Sancaktepe AKP’ye bırakılamaz” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sancaktepe’nin tüm muhalif parti ve kurumlarını; baskı gören inanç ve kimlik sahiplerini, gün gün daha da yoksullaşan emekçileri, her gün sokakta şiddete uğrayan kadınları, geleceği çalınan gençleri Sancaktepe Uzlaşısı’na katılmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Birçok esnaf, memur ve emeklinin imza attığı çağrıya CHP’li üye ve yöneticilerin yanı sıra DEM İstanbul İl Başkanı Mevlüt Ustabaş Sancaktepe’de ortak aday isteyen isimler arasında bulunuyor.
yerel seçim haberleri yerel seçimler haberleri AKP haberleri Sancaktepe haberleri Sancaktepe Belediyesi haberleri CHP haberleri Dem Parti haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İzmir için yeni anket sonuçları
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!