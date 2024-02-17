Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 03:00

“Sancaktepe AKP’ye bırakılamaz” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sancaktepe’nin tüm muhalif parti ve kurumlarını; baskı gören inanç ve kimlik sahiplerini, gün gün daha da yoksullaşan emekçileri, her gün sokakta şiddete uğrayan kadınları, geleceği çalınan gençleri Sancaktepe Uzlaşısı’na katılmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Birçok esnaf, memur ve emeklinin imza attığı çağrıya CHP’li üye ve yöneticilerin yanı sıra DEM İstanbul İl Başkanı Mevlüt Ustabaş Sancaktepe’de ortak aday isteyen isimler arasında bulunuyor.