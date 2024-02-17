Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz

Yerel seçimleri yaklaşırken, “AKP’nin elinden alınmış bir Sancaktepe’nin yeniden kurulabileceği” iddiasıyla yola çıkan Sancaktepe Uzlaşısı, ilçedeki muhalif kurum ve yurttaşlara birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
Ortak aday çağrısı: Sancaktepe AKP'ye bırakılamaz
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“Sancaktepe AKP’ye bırakılamaz” başlığıyla yapılan açıklamada, “Sancaktepe’nin tüm muhalif parti ve kurumlarını; baskı gören inanç ve kimlik sahiplerini, gün gün daha da yoksullaşan emekçileri, her gün sokakta şiddete uğrayan kadınları, geleceği çalınan gençleri Sancaktepe Uzlaşısı’na katılmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Birçok esnaf, memur ve emeklinin imza attığı çağrıya CHP’li üye ve yöneticilerin yanı sıra DEM İstanbul İl Başkanı Mevlüt Ustabaş Sancaktepe’de ortak aday isteyen isimler arasında bulunuyor. 


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