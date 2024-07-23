Osman Kavala'dan 'Tuğrul Türkeş' mesajı: Yadırgadım

Yayınlanma: 23.07.2024 - 09:56

Güncelleme: 23.07.2024 - 09:57

Gezi davasının tutuklu sanığı Osman Kavala, AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş’in, kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar hakkında gelen tepkileri yadırgadığını belirtti.

Kavala, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söyledi.

Osman Kavala, yaptığı yazılı açıklamada, Tuğrul Türkeş'in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamalarını ve Türkeş'e yönelik eleştirileri değerlendirdi.

"DUYARLI HALE GELMİŞ..."

Kavala'nın mesajı şöyle:

"Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği 'hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum' şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.

Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dahil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.

Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfi cezalandırmalar meşrulaştırılıyor."