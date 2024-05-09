Osman Kavala'dan yeniden yargılanma talebi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:15

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:29

2 bin 382 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, basın açıklamasında bulundu.

1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu olan Kavala, Gezi direnişi davasından beraat etti. Ancak, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbbüs' suçlamasıyla yürütülen davadaki gözaltı kararı nedeniyle Kavala, tahliye edilmedi.

Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi davasında “Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezasına mâhkum edildi.

Kavala, 9 Mart’ta 2020’de ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 'hak ihlali' kararına uymadı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022'deki karar duruşmasında Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

YENİDEN YARGILANMA TALEBİ

Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanmayı talep etti.

Kavala açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bariz hak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan mahkûmiyet kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Her yurttaşın hayatı ve hakları eşit derecede değerlidir.