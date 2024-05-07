AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:30

Güncelleme: 07.05.2024 - 17:30

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Gezi Parkı Davası ve Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili yazıları, AKP'deki bazı isimleri karşı karşıya getirdi. Kavala’nın yeniden yargılanması tartışmalarıyla ilgili topa giren AKP Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın "Türkiye’nin menfaati için Osman Kavala tahliye edilmeli mi?" sorusuna yanıt veren Türkeş, "Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir" ifadelerini kullanırken; AKP'ili Mücahit Birinci ve babası Yavuz Bahadıroğlu'nu hedef aldı.

"BABASINI EŞELİYORSUN, FETÖ ÇIKIYOR"

"Ben layihayı (Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya (Mücahit Birinci’yi kastediyor), daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım" diyen Türkeş, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir… Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu’nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor."

BİRİNCİ'DEN YANIT: BASTIKÇA CİYAK CİYAK BAĞIRACAKLAR

Türkeş'in gündem yaratan açıklamaları sonrası AKP'li Mücahit Birinci'den çok sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkeş ve Selvi'yi de etiketleyen Birinci, "Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam" ifadelerini kullandı.

Birinci'nin sosyal medya hesabında Türkeş ve Selvi'yi de etiketleyerek yaptığı açıklamaları şöyle;

"Bakın açık ve net söylüyorum:

Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.

Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.

Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.

En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.

“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.

FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.

Dikkate almadan ciyaklatmaya devam."

İşte AKP'li Birinci'nin paylaşımı: