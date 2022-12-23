Osman Korkut Kanadoğlu: ‘Karanlık sürecin uzantısı’

Anayasa hukuku profesörü Osman Korkut Kanadoğlu, “Kaftancıoğlu ve İmamoğlu hakkında verilmiş son yargı kararları aslında bu karanlık sürecin bir uzantısı niteliğindedir" dedi.

Sena Tufan
23 Aralık 2022 Cuma, 04:00
Osman Korkut Kanadoğlu: ‘Karanlık sürecin uzantısı’
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Anayasa hukuku profesörü Osman Korkut Kanadoğlu, muhaliflere yönelik cezalar nedeniyle çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiden uzaklaşıldığını, ifade özgürlüğünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf devletler arasında ifade özgürlüğünden kaynaklı hak ihlallerinin en çok yaşandığı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Kanadoğlu, “Kaftancıoğlu ve İmamoğlu hakkında verilmiş son yargı kararları aslında bu karanlık sürecin bir uzantısı niteliğindedir. Kamuoyunu ilgilendiren eleştirel bir görüş açıklaması için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmesi ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Üstelik bu karar hukuk devleti ve adil yargılanma hakkı açısından büyük önem taşıyan yargıç bağımsızlığı ilkesi hiçe sayılarak verilmiştir” dedi. 


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