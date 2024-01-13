Osman Pamukoğlu kimdir, nereli? Osman Pamukoğlu Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili ne dedi?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:53

Güncelleme: 13.01.2024 - 15:53

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulundu.



OSMAN PAMUKOĞLU KİMDİR?

Osman Pamukoğlu,1947 yılında Sinop ilinin Gerze ilçesinde doğmuştur. 11 yaşında askerî okula başlamıştır. Selimiye Askerî Ortaokulu, Kuleli Askerî Lisesi, Kara Harp Okulu, Piyade Okulu, Kara Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde öğrenim görmüştür. 10 yıl piyade subayı, 16 yıl kurmay subay olarak, kıta komutanlıkları ve karargâh subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1990-1992 yılları arasında Edirne-Uzunköprü'de 42. Piyade Alay Komutanlığı, 1993-1995 yılları arasında Hakkâri'de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Kıbrıs'ta 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında İstanbul'da piyade okul komutanlığı vazifelerini yapmıştır.

1993 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiş, 1997 yılında tümgeneralliğe yükselmiştir. 2002 yılında tümgenerallikten emekli olan Pamukoğlu toplamda 43 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerî hizmet vermiştir. Osman Pamukoğlu, 1. Dereceden Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, 2 kez Üstün Cesaret ve Feragat Nişanı ve 5 kez Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı almıştır. Pamukoğlu, Türk Ordusu'nda 5 tane Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı'na sahip tek kişidir. 55 yaşında askerlikten emekli olmuştur.

OSMAN PAMUKOĞLU'NUN SİYASİ YAŞAMI

Osman Pamukoğlu, 4 Eylül 2008 tarihinde Hak ve Eşitlik Partisi kurdu. Daha sonra HEPAR'ın ilk kurultayında Pamukoğlu istifa etmiş ve partiden genel başkanlıktan ayrılmıştır.

OSMAN PAMUKOĞLU'NUN ÖZELYAŞAMI

Emel Pamukoğlu ile evlidir. Çiftin 2 çocuğu var.



OSMAN PAMUKOĞLU'NUN KİTAPLARI

Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok (2003)

Ey Vatan - Arkadaşlar Uykulardan Uyansın (2004)

Kara Tohum - Barış Sonsuz Bir Rüyadır (2005)

Ayandon (2006)

Yolcu - Beyhude Geçmesin Bu Ömür (2006)

İnsan ve Devlet - Arada Sıkışıp Kalanlar (2007)

Angut (2008)

Korkunun Çocukları (2010)

Akıllı Ol! (2012)

Siyasetin Sefaleti (2013)

Cehennemdere Kanyonu (2013)

Savaş Sanatı (2014)

Önder: Çağların Özlemi (2016)

Kafes: Beyaz Çığlıklar (2016)

Strateji (2016)

Başka Bir Hikâye - Herkese Yaşam Üzerine Notlar (2017)

Baş Döndürenler (2017)

Trampetler Çalarken (2017)

Hayat Karar ve Eylemdir (2018)

Kızıl Gömlekliler (2018)

Şamil (2019) (ISBN 9751040053)

Devrimlerin Efendisi (2019)

3. Dünya Savaşı (2019)

Terörizm ve Hükümetler (2020)

Göç (2020) (ISBN 9789751041012)

İttihat ve Terakki - İsyankar Doğanlar (2020)

İhtilal-i Nizam (2021)

Debreli Hasan (2022)

Geronimo (2022)

Biz Hudutlardayken(2023)

OSMAN PAMUKOĞLU NE DEDİ?

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Türkiye’nin yakın zamanda 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Pamukoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.

Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.”

Emekli Albay Orkun Özeller, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı için yaptığı açıklamada "Ben kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Daha fazla şehit verilmesini arzu etmiyoruz. Yıllardır şehit veriliyor, bugün de verilebilir yarın da verilebilir tamam da... Ne için yaptığınız, bu önemli. Hududu korumak için mi? Ben oradaki birliklerin yarısıyla hududumu korurum" ifadelerini kullanmıştı.



