CHP'li Ahmet Akın hedeflerini anlattı: Enerji temel hak olacak

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

“Enerji gibi stratejik öneme sahip bir alanda Türkiye hâlâ çok yüksek oranda dışa bağımlı durumda. Politikalarımızı yerli ve yenilenebilir enerji üzerine kuracağız ve yıllar itibarıyla dışa bağımlılığımız azalacak.”

“Karadeniz doğalgazı ne Saray’a ne de AK Parti’ye ait. Karadeniz gazı Türkiye’nin gücü. İktidarımızda Filyos’ta 2026’ya kadar sürmesi planlanan yatırımları bitirip Karadeniz doğalgazını vatandaşımızın hizmetine sunacağız.”

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Kemal Bey iki kez sizi bakan olarak işaret etti. Bakan olmaya hazır mısınız?

Genel başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hem Çanakkale mitinginde hem de Balıkesir mitinginde bakan olarak görev vereceklerini milletimize müjdeledi. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’nun büyük gayreti ile kurulan Millet İttifakı çok güçlü bir ittifaktır. Türkiye’nin kaderini değiştirecek güçtedir. Milletimizin teveccühüyle Millet İttifakı güçlü bir şekilde iktidar olacak. Birleşe birleşe kurduğumuz Millet İttifakı ilmek ilmek işlendi. 6 lider Türkiye’nin kaderini değiştirmek için bir araya geldi. Bundan sonrası ülkem için, milletim için, vatanım için gözümü kırpmadan bana verilen görev ne olursa olsun yapacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Politikalarımızı hazırladık. Bizi önce 2030’lara ardından 2050’lere taşıyacak tüm politikalarımız hazır. Verilen hangi görev olursa olsun benim şahsi meselem değil, memleket meselesidir.

'HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA SOĞUKTA GİRMEYECEK'

24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında doğalgazın bedava olacağı müjdesini nasıl karşıladınız?

Seçim öncesi yaz aylarına girerken doğalgazı bir ay bedava yapmanın yanı sıra biz Aile Destekleri Sigortası kapsamında doğalgaz tüketiminin arttığı kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen bedava vereceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa soğukta girmeyecek.

Bedava verilecek 25 metreküp doğalgazın anlamı nedir, vatandaşa etkisi ne kadar olacak?

İktidar henüz Karadeniz doğalgazı sisteme tam olarak dahil edilmeden, siyasi rant elde etmek istiyor. Konut abonelerine verilecek 25 metreküpün yansıması ortalama aylık 120 lira ile 130 lira arasında bir tutara denk geliyor. Kış aylarında 100 metrekare büyüklüğünde bir evin aylık ısınma amaçlı tüketimi 300 metreküpe denk geliyor. Sıcak su ve mutfak tüketimiyle birlikte ısınma tüketimi dikkate alındığında, faturalarda yaklaşık yüzde 8 ile yüzde 10 oranında bir düşüş anlamına geliyor. Yalnızca geçen yıl yapılan zamlarla konut tarifesinin yüzde 164 oranında arttığı dikkate alındığında bu gerçekten vatandaşın artan fatura yüküne anlamlı bir indirim olarak yansımayacak.

Erdoğan Millet İttifakı’nın Filyos’u yıkacağını dile getiriyor. Yıkacak mısınız?

Tamamen algı siyaseti. Karadeniz doğalgazı ne Saray’a ne de AK Parti’ye ait. İktidarımızda Filyos’ta 2026’ya kadar sürmesi planlanan yatırımları hızlıca bitirip Karadeniz doğalgazını vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Biz yapıcı bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz.

'KARADENİZ TÜRKİYE'NİN GÜCÜ'

Karadeniz doğalgazı yalnızca tek bir partinin değil, Türkiye’nin gücüdür. Biz yerli doğalgazın vatandaşın refahı için kullanılmasını isteriz. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da vurguladığı gibi halkın yararına verilen tüm taahhütleri devamlılık esasıyla mutlaka yerine getireceğiz. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz.

(İklim Öngel ve Ahmet Akın)

'İKTİDAR, VATANDAŞI MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜYOR'

Peki Karadeniz gazının çıkarılmasıyla Türkiye’nin bağımlılığı son bulacak mı?

Öncelikle 21 yıldır iktidarda olan AK Parti Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı sorununu çözmedi. Enerji gibi stratejik öneme sahip bir alanda Türkiye hâlâ çok yüksek oranda dışa bağımlı durumda. Karadeniz doğalgazı tam kapasite sisteme dahil edildiğinde bile dışa bağımlılık bitmiyor. Yıllık ortalama 55-60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz. Ülkemizin yıllık tüketimi değişmediği takdirde bile yüzde 25’ini karşılıyor. Dışa bağımlılığın azaltılması için biz enerji politikalarımızı yerli ve yenilenebilir enerji üzerine kuracağız. Bizim tasarımımıza göre yıllar itibarıyla dışa bağımlılığımız azalacak.

İktidar “Enerjide çağ atladık” diyor. Yakın tarihte Isparta günlerce karanlıkta kaldı. Sanayideki üretim durdu. “Çağ atlarken” nasıl böyle büyük sorunlar yaşanabiliyor?

Enerji politikaları bir tercih işidir. İktidar tercihini “günü kurtarmak” ve “vatandaşı müşteri olarak görmek”ten yana kullanıyor. Böyle olduğu için Isparta günlerce karanlıkta kaldı, sanayide kesintiler yaşandı. Hatırlayın Isparta’da kesinti skandalından sonra iktidar “Hakkınızı helal edin” dedi. İşte biz vatandaşa hakkını teslim edeceğiz. Biz iktidarımızda dağıtım şirketleriyle yapılan sözleşmeleri inceleyecek bir komisyon oluşturacak, sözleşmelere aykırı davranan, sözleşmelerdeki yatırım, hizmet kalitesi ve benzeri hususlardaki taahhütlerini yerine getirmeyen şirketler hakkında hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları atacağız.

'ENERJİ YOKSUNLUĞU BİTECEK'

Son dönemde her yıldan farklı olarak konutlarda elektrik ve doğalgaz tüketimi düştü. Bunun nedeni nedir?

2022 yılı Cumhuriyet tarihinin en fahiş elektrik ve doğalgaz zamları yapıldı. Konutlarda elektrik yüzde 200, doğalgaz ise yüzde 164 oranında zamlandı. Yani faturalar 2,5-3 kat arttı. Resmi raporlara baktığımızda geçen yıla göre elektrik ve doğalgaz tüketiminin düştüğü görülüyor. Bu durum ülkemizde derin bir enerji yoksulluğu yaşandığını gösteriyor. Bakın elektrik tüketim desteği kapsamındaki hane sayısı 2019 yılında 1.3 milyon olurken 2022 yılında bu rakam 3.7 milyona dayandı. Ülkemizde yaklaşık 25 milyon hane olduğu dikkate alındığında her 7 haneden 1’i destek olmadan faturasını ödeyemez durumda. Biz iktidarımızda enerji yoksulluğunu yönetmeyeceğiz, bitireceğiz. Buna yönelik politikalarımız hazır. Aile Destekleri Sigortası kapsamında oluşturulacak mekanizmalarla ihtiyaç sahibi ailelerimiz faturasını ödeyebilecek gelire sahip olacak. Temel bir hak olarak gördüğümüz enerji, ulaşılabilir, kaliteli, kesintisiz, ödenebilir ve sürdürülebilir olacak.

CHP’nin Akkuyu’ya bakışı nedir?

Akkuyu kapalı bir kutu. Bugün iktidar milletvekillerinden kime sorsanız Akkuyu’daki anlaşmanın içeriğini tam olarak bilmiyor. Akkuyu; Türkiye topraklarında bulunan tamamen Rusya’ya ait bir proje. Pek çok soru işareti taşıyor. Örneğin atık sorunu nasıl çözülecek? Santralın atığını biz kendi topraklarımızda mı tutacağız belli değil. Teknoloji transferi yapılmış değil. Herhangi bir hukuki durum olduğunda kendi mahkemelerimiz değil, uluslararası tahkim mahkemeleri devreye girecek. Ayrıca 12.35 dolar sentten verilen 15 yıl alım garantisiyle elektriğin pahalı olmasına neden olacak.

'TÜM BELİRSİZLİKLER KALKACAK'

İktidarımızda, Akkuyu’nun mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Santralla ilgili güvenlik tedbirleri, atık sorunu, dışa bağımlılık, elektrik alım fiyat anlaşması ile çevre ve insan sağlığı başlıca olmak üzere tüm sorun ve belirsizlikler; STK’ler, meslek odaları, üniversiteler, akademisyenler, enerji sektörü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, tüketici temsilcileri ve ilgili paydaşların katılımıyla kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Peki CHP’nin nükleer enerji politikası nasıl olacak?

İktidarımızda yeni nesil nükleer teknolojilere dayalı Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kurarak “Türkiye Nükleer Ekosistemi” geliştireceğiz. Türkiye Nükleer Ekosistemiyle birlikte nükleer enerjide yerli teknolojilerin gelişmesinin önünü açacak insan kaynağının yetişmesini sağlayacağız. Kısaca nükleer teknoloji milli olacak.

'TEMİZ PARAYLA YEŞİL DÖNÜŞÜM'

Genel başkan Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar temiz para vaadinin enerjiyle ilişkisi var mı?

Genel başkanımızın işaret ettiği temiz paranın önemli bir bölümü yeşil dönüşümle sağlanacak. Yeşil dönüşümün büyük bir ayağı enerjinin dönüşümüyle ilgili konuları oluşturuyor. Küresel anlamda yeşil dönüşüm finansal açıdan büyük fırsatlar sunuyor. Enerjide dönüşümle ilgili 3 trilyon dolar büyüklüğüne kadar ulaşan bir tutar var. İklim tahvillerinin yarısından fazlasını yeşil tahvil oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin yeni finansal düzenleme ve yeni kurumlara ihtiyacı bulunuyor. Biz bu anlamda projelerimizi hazırladık.

Madenlerde meydana gelen iş cinayetlerine son verecek misiniz?

Ülkemizde madenlerde kazaları fıtrat olarak gören bu zihniyet tamamen değişecek. Madencilerimizin güvenliği her şeyin önünde olacak. Dünyada 10 yıllardır tek bir kazanın olmadığı uygulamalar mevcut. Ülkemizde ne yazık ki ne denetim yapılıyor ne de önlemler dikkate alınıyor. İktidarımızda önce insan, önce çevre, sonra maden diyeceğiz. Bu kapsamda tüm paydaşların katılımıyla eylem planı ve strateji planları hazırlayacağız. Madenler Türkiye’nin zenginliği. Bu zenginliği işçilerimizin güvenliğini sağlayarak, çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandıracağız.

'KALICI YAZ SAATİ SON BULACAK'

Kalıcı yaz saatinin olumsuzlukları bilinmesine karşın uygulamada ısrar ediliyor. İktidarınızda bu ne zaman on bulacak?

Türkiye’de evlatlarımızın altı yıldır karanlıkta okullarına gitmesine neden olan, çalışanlarımızın gün ışığına hasret bırakan bu garip uygulamayı iktidarımızın ilk 100 gününde kaldıracağız. Yani vatandaşımız önümüzdeki kış karanlığa mahkûm edilmeyecek. İktidarın tasarruf edildiği iddiası gerçekçi olmadığı gibi hiçbir şey vatandaşımızın haklı talebi karşısında gerekli adımı atmamızı engelleyemez.

AHMET AKIN KİMDİR?

1973’te Balıkesir/Gönen’de doğdu. İngiltere’de dil ve ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimi aldı. İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde “yenilenebilir enerji kaynakları ve üretimi” üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. 25-26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yaptı. CHP MYK’de Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütüyor.