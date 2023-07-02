CHP'li Ahmet Akın'dan iktidara deprem konutları maliyeti eleştirisi: Depremzedeleri kandırmayın

Yayınlanma: 02.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 23:11

Konutların hangi koşullarda verileceğinin açık bir şekilde kamuoyuna duyurulması gerektiğine işaret eden CHP’li Akın, “Konutların metrekare başına ortalama maliyeti düşük katlı binalarda 6 bin 350 lira, apartman tarzı binalarda ise 6 bin 825 lira olarak açıklanmıştı. Buna göre deprem bölgesine yapılacağı açıklanan 105 metrekare düşük katlı bir konutun inşaat maliyeti 666 bin 750 lira, apartman tipi bir konutun inşaat maliyeti ise 716 bin 625 lira olarak hesaplandı. Depremde evi yıkılan vatandaşlar bu maliyetlerle ev sahibi olmayı bekliyor” ifadelerini kullandı.

(Ahmet Akın)

CHP’li Akın, iktidarın yarattığı “ekonomik buhran” nedeniyle inşaat sektöründeki girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, şu soruları yöneltti:

“AK Parti itidarının maliyet artışları nedeniyle hak sahibi depremzede vatandaşlara konut maliyetinin çok altında bir bedel vererek işin içinden çıkmak istediği duyumları alıyoruz. Depremzedelere 1 milyon lira verilip ‘Başının çaresine bak mı’ denilecek? Kimse kimseyi kandırmasın. İktidar bunu asla aklından geçirmesin. Hak sahibi vatandaşlar depremin ardından ilan edilen koşullarda ev sahibi yapılmayacaksa iktidar seçim döneminde neden yaklaşık maliyet üzerinden beklenti yarattı? Seçim bitti, şimdi vatandaşı kaderine mi terk ediyorsunuz? Fatura önce depremzede vatandaşlarımıza mı kesecek.”