CHP'li Ahmet Akın: 1 milyon 311 bin abonenin gazı kesildi

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 11:43

İktidarın Karadeniz doğalgazına ilişkin “ilk müjdeyi” 2020’de verdiğini anımsatan Akın, “EPDK’nin 2020 yılına ilişkin yıllık doğalgaz sektör raporuna göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 840 bin 954 olarak hesaplanıyordu. 2021’e gelindiğinde yayımlanan rapora göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı 1 milyon 197 bin 227 aboneye çıktı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda yayımlanan 2022 yılı sektör raporuna göre fatura ödenmediği için doğalgaz kesintisi uygulanan abone sayısı 1 milyon 311 bin 380 aboneye çıktı. Karadeniz doğalgazına ilişkin müjde verilmesinden sonra 2020, 2021 ve 2022 verileri bize gösteriyor ki faturasını ödemediği için kesinti uygulanan abone sayısı sürekli artıyor” dedi.

(Ahmet Akın)

‘ENERJİ YOKSULLUĞU’

Resmi verilerde en temel insan hakkı olan enerjiye erişimde sıkıntı gözlemlendiğini söyleyen Akın, “Son üç yılda doğalgazı kesilen abone sayısı 470 bin 426 kişi arttı. Buna göre 2020-2022 yılları arasında kesinti uygulanan abone sayısı yüzde 56 oranında arttı. Tek başına bu veri bile bize Türkiye’de yaşanan enerji yoksulluğunu gösteriyor. Vatandaşın temel bir hak olan enerjiye erişiminde yaşadığı zorluğu ortaya koyuyor. Türkiye’de 18.9 milyon doğalgaz abonesi var. Bu dikkate alındığında 2022 yılında her 14 aboneden birine doğalgaz kesintisi uygulandığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.