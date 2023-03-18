Oy ve Ötesi Derneği açıkladı: 100 bin gönüllü sandıkları koruyacak

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Kurulduğu 2014’ten bu yana 8 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği dün İstanbul’da 2023 seçimleri için yol haritasını açıkladı.

Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, 2023 seçimleri kapsamında yapılacak eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

“Gençlerin katılımına ve gönüllü olmalarına çok önem veriyoruz” diyen Oytun, “Bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye’deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYITLAR BAŞLADI

Hande Turan ise “Saha ekiplerimiz hazır, kayıtlarımız açıldı. Seçim sürecinde sosyal medya hesaplarımızdan yasal güncellemelere, eğitimlerimize ve sistemimize dair duyuruları da paylaşacağız” dedi.

(Bekir Ağırdır)



KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır da yönetim kurulu üyelerinin sunumunun ardından bir konuşma yaptı. 6 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Ağırdır, “Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında 30 yaş altı genç seçmenin, sorunlarının siyaset marifetiyle çözüleceği konusunda inançlı ya da umutlu olmadığını gözlemliyoruz. Bu olumsuz durumu aşmamız ülkemizin demokratik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Oy ve Ötesi’nin tarafsız sandık müşahitliği organizasyonu gençlerimizin katılımcı demokrasi ile tanışması ve oy vermenin ötesine geçmeleri için önemli bir fırsat” diye konuştu.