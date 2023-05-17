Oy ve Ötesi Derneği'nden Danla Bilic'in çağrısına yanıt

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:50

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:14

Türkiye'de 60 milyona yakın seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti.

Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde dört aday da yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Seçimlerde sandık başında olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic de sandık görevlisi ya da müşahit olmak isteyen yurttaşlara Twitter hesabından seslendi.

Paylaşımlarında Oy ve Ötesi Derneği ve Türkiye Gönüllüleri'ni etkiletleyen Danla Bilic şu ifadeleri kullandı:

"Sandik gorevlisi veya musahit olmak isteyip yanlis bisey yapar miyim, becerebilir miyim diye dusunen soran binlerce genc var. Gorev oncesi youtubedan her partinin egitim videosu var ben iyi partinin de ak partinin de egitimlerini izledim mesela

"SÜRE BİTMEDEN BAŞVURUN"

Yapmaniz gereken hersey tane tane anlatiliyo. Cekinicek hiccccbisey yok. Tv basinda beklemekten daha iyi bi fikir olmakla birlikte sonuc ne olursa olsun emin olun kendinizi daha iyi hissediceksiniz. Hadi sure bitmeden basvurun"

Sandik gorevlisi veya musahit olmak isteyip yanlis bisey yapar miyim, becerebilir miyim diye dusunen soran binlerce genc var. Gorev oncesi youtubedan her partinin egitim videosu var ben iyi partinin de ak partinin de egitimlerini izledim mesela+ — danla (@danlabilic) May 16, 2023

"YANINIZDA OLACAĞIZ"

Oy ve Ötesi Derneği de Danla Bilic'in paylaşımını alıntılayarak şu ifadelerde bulundu:

"Danla çok haklı. Müşahit olmakta çekinilecek bir şey söz konusu değil. Tüm bilgi ve eğitimlerle yanınızda olacağız."