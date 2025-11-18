Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özdağ'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim' çıkışına: 'Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor'

18.11.2025 12:56:00
Haber Merkezi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 'İmralı’ya giderim' açıklamasına tepki göstererek ""Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Meclis'teki komisyondan bir heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret için İmralı Cezaevi'ne gitmesi çağrısını tekrar ederken "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" dedi.

Bahçeli'nin bu sözleri üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir tepki ve çağrı geldi, Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

 

"Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisi'ne üye ol, aileni ve vatanını savun."

