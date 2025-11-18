Bahçeli'nin danışmanı: Atatürk'e saldırılar CHP'ye yarar sağlıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, AKP'nin sosyal medya önde gelen isimlerinden Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanmasını "yerinde ve gerekli bir adım" olarak yorumlamış, iktidar çevrelerine de "Atatürk düşmanlarına yüz vermeyin artık!" diye seslenmişti.

Çiçek, partisine yakın Türkgün gazetesinde geçen hafta kaleme aldığı köşe yazısında yaptığı bu çağrı üzerine büyük tepki aldığını belirtip "Ne Kemalist olmadığımız kaldı, ne dinsiz, ne MHP’ye yakışmaz halimiz…" dedi.

Yıldıray Çiçek, bugünkü "Atatürk düşmanlığı üzerinden imtiyaz bekleyenler" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir insan, 87 yıl önce aramızdan ayrılan Atatürk’e hakaret ediyor, ailesi üzerinden en aşağılık iftiraları atıyorsa; emin olun o kişi ya ruhsal sorunlu ya da yabancı istihbaratın figüranıdır. Bunun İslamcılık veya Osmanlıcılık düşüncesiyle ilgisi yoktur.

Atatürk’ün mirası CHP’yi de eleştirmek isteyenler ise bunu iftira atmadan, çirkefleşmeden ve ölçülü şekilde yapmalıdır. Mevcut CHP’nin Atatürk çizgisiyle ilgisi olmadığını ve Türkiye’de milli güvenlik açısından tehlike oluşturduğunu söylemek ise bir gerçektir. Atatürk’ü Özgür Özel’le eşitleyip saldırıları ona bağlamak ise akıl dışıdır."

Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk’e her aşağılık saldırı, Atatürk’ü istismar eden CHP ve uzantılarına yarar sağlamaktadır. Bu nedenle hem Atatürk düşmanlarına hem de Atatürk istismarcılarına karşı tavizsiz mücadele verilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurgu yaptığı mücadele de tam olarak bunun içindir.

Kim rahatsız olursa olsun, bu vurgu doğru ve yerinde bir duruştur. “Bizim Atatürk’e hakaret ve iftiralarımızı engelliyorsunuz” diyenlerle, “Bizim Atatürk istismarımızı deşifre ediyorsunuz” noktasında duran herkes istedikleri kadar kudursun, çıldırsın… Bunlara karşı mücadelemiz her daim devam edecektir. Bu ölçüyü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yönetim biçimi olarak ortaya koymakta; yarınlarda da onun makamına oturan kim olursa olsun sürdürmelidir. Türkiye’de Atatürk düşmanlığını bir meslek veya imtiyaz alanı olarak gören herkes, artık bu yolun yol olmadığını öğrenmelidir."