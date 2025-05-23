Özel, beş yıldır kullanılmayan telefon üzerinden yapılan algıya tepki gösterdi: Graham Bell bu kadar sevinmedi

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’da altıncı ilçe buluşmasında önceki gece Pendik’te meydanı dolduran on binlerce yurttaşa seslendi. 19 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan süreci anımsatan Özel 62 gündür başlarına gelen hukuksuzlukları şöyle anlattı:

“‘560 milyar yolsuzluk var’ dediler. Bir lirasını ispat edemediler. Ekrem başkanı bugün masaya oturup anlaştıkları terör örgütüne yardım etmekle suçladılar ama ispatlayamadılar. ‘Evde kasalar var. Vinç ile çıkacak’ dediler. Bir kumbaranın içinden 4 bin lira bulabildiler. ‘Kurultayda 1200 telefon dağıtıldı’ dediler. Söyledikleri marka telefon, kurultaydan bir yıl sonra üretildi. ‘Garajlarda lüks arabaları var Ekrem Bey’in’ diye servis ettiler, üç gün konuştular. Arabaların MHP’li milletvekiline ait olduğunu görünce sustular. ‘Valizde para var’ dediler. Kadir Topbaş’tan kalmış jammerler çıktı. ‘Ciddi belgeler var’ dediklerinden, ‘İfadeler ortaya çıkacak’ dediklerinden, ‘Öyle duydum, tahmin ediyorum’ diye ifadeler... Dört ay konuşup son iki günde aldıkları MASAK raporundan adeta bir boş peçete torbası çıktı. Erdoğan dedi ki ‘Bir ay sonra birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar.’ İki ay geçti. Ben buradayım, Pendiklilerin gözünün içine bakıyorum, arkadaşlarımla gurur duyuyorum.”

'BİZ HER CAMİDE VARIZ'

Kocaeli’ne vaiz olarak atanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na seslenen Özel, “Terbiyesizlik yaparsan gelir orada ağzını yırtarız. Haddini bileceksin, yoksa senin peşini bırakmayacağız. Biz her camide varız” dedi. Yargılamanın TRT’den canlı yapılması taleplerini yineleyen Özel, “Millet bu kumpasa razı gelmemiştir, ikna olmamıştır. Bir hata yaptın, yol yakınken dön” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi. Özel, “Bu yanlıştan dönmezsen, tarihe darbeci olarak geçiyorsun, cunta başı olarak kalacaksın. Tayyip Bey kaybetmeyi de öğrenmeli. Tarihe kazananlar da kaybedenler de geçer. Ama korkakların tarihte yeri yoktur. Evinde otokrat, diktatör olan ne dünyaya lider olur ne küresel lider olur. Olsa olsa rezil olur” diye konuştu.

'ATATÜRK GİBİ YAPACAK'

Erdoğan’ın CHP mitinglerinin tamamını izlediğini vurgulayan Özel, “‘Bir şeyler söylüyorlar, anlamıyorum’ diyorsan, hani 31 yıllık diplomayı iptal ettin de sorgulayınca çıkıyordu da tam o gün onu da kaldırttın ya. ‘Kalen’ olarak gördüğün Pendik Meydanı da senin diplomanı sorguluyor. Diyorlar ki ‘Diplomasız Erdoğan’ AK Partili, MHP’li gençler diyormuş ki ‘Yarın İmamoğlu gelince o da bizim diplomaları iptal ederse ne olacak?’ Buradan açık söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu Erdoğan gibi cumhurbaşkanlığı yapmayacak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi cumhurbaşkanlığı yapacak” dedi.

BURSA'DA 'TMSF' ENGELİ

CHP “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin yenisini bu haftasonu Bursa’da yapacak. Pazar günü saat 17.00’de Osmangazi Kent Meydanı’ndaki mitingin tanıtımı için bilboardların kullanımına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından izin verilmediği açıklandı. Duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise “Ferman padişahınsa, sokaklar bizimdir. Korktukları o meydanda; yüz binlerle buluşacağız” derken CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Yüz binlerle buluşmamızı engelleyemeyeceksiniz!” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TURLARI

Pendik mitinginde, açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam için çalışma başlatacaklarını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Asgari ücrete temmuz ayında zam alacağız” dedi. Özel’in çağrısının ardından çalışmalar hız kazanırken CHP’nin haziran ayında TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK’i ziyaret ederek kamuoyuna asgari ücret teklifini açıklayacağı öğrenildi.