Özel, Davutoğlu’yla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında bir araya geldi.

ANKA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:56
Özel, Davutoğlu’yla görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşme, Özel’in TBMM’deki makamında yapıldı. 

Görüşmede Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da yer aldı.


Özgür Özel ahmet davutoğlu

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