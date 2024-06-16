Özel, Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt verdi: 'Bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 08:25

Güncelleme: 16.06.2024 - 09:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklaması şöyle:

"22 yıllık iktidarları boyunca siyasi partiler arasında bir istisnai darbe girişiminden hemen sonra olan ziyaret bu tür ziyaretler yapılmıyordu. Ben CHP'nin genel başkanı seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetini bitirmemiz gerektiğini herkesin kendi işini yapmasını ama birbirinin seçmenine saygısından dolayı da birbiriyle nezaket ilişkilerini koruması gerektiğini söylemiştim.

31 Mart'ta 1. parti çıktık ve ilk iş olarak önümüzdeki ilk bayram olan Ramazan Bayramında bütün siyasi parti liderlerini aradım. Ben genel başkan seçildiğimde sayın cumhurbaşkanı teşekkür telefonu açmamıştı ama o zaman o 1. partiydi şimdi biz birinci partiyiz.

Bize düşen dedik kendisinden başlayarak tüm siyasi partileri aradık bayramlaştık daha sonra da randevulaştık kendilerini ziyaret ettim müzakere ettik görüş alış verişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iade-i ziyarette bulunacağını söyledi. Arada geçen 5 haftalık sürece insanlar normalleşme dediler, yumuşama dediler.

Herkes bundan memnun oldu. Sayın Bahçeli de memnun oldu. Bahçeli'nin partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde tehditlerde bulundular. O gerilim ortamından Sayın Bahçeli'nin bazı değerlendirmeleri oldu. Ben bir kez daha ifade etmek isterim ki ben kimse istiyor diye kavga edecek gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil; aç olan ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek.

ERDOĞAN'IN "HAZMEDEMEDİ" SÖZLERİNE YANIT

Sayın cumhurbaşkanının "hazmedemedi" sözlerini üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de kötü söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler.

"ONLARIN BİRLİKTELİĞİ YOKSULLUK GETİRDİ"

Onların birikteliği maalesef işsizlik ve yoksulluk getirdi. Bugün memlekette maliyetin altında buğday fiyatı veren çay fiyatı veren endişe ederiz ki maliyet fiyatının altında fındık fiyatı açıklayacak olan endişe ederiz ki maliyetinin altında kurum üzüm açıklayacak olan bir birliktelikleri var sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler birlikte olsunlar, onların biriktelikliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık yoksulluk sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada.

Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bugün bir kez daha tüm siyasi partilerin hem liderlerine hem mensuplarına oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram küslerin barıştığı kavgaların bittiği günlerdir. Ümit ediyorum ki herkes bayramın ruhuna uygun bir bayram geçirir. Bayramdan sonra da güzel işleri hep birlikte yaparız. "