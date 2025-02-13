Özel hastanedeki 'pazarlık' görüntülerine tepki: 'Sağlıkta özel olmaz'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 23:01

Güncelleme: 13.02.2025 - 23:26

İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında ücret pazarlığı yapılması tepkilere neden oldu. Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada, "Sağlıkta özel olmaz, derhal devletleştirme" denildi.

TKP'nin açıklaması şu şekilde:

"Bir özel hastanede kayıt altına alınan ve basına yansıyan görüntüler, sağlıkta özelleştirmenin nasıl bir çürümeye kapı araladığını yeniden gözler önüne serdi. Kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale edilirken, "15, 20 ve 30 bin lira" denilerek stent pazarlandığını gösteren bu görüntüler, çürümenin nasıl zirve yaptığını da göstermiş oldu.

Şimdi, "Hastane ve ilgili isim hakkında soruşturma başlatıldı" denerek, tıpkı Yenidoğan Çetesi başlığında olduğu gibi bu düzeni aklamaya çalışan göstermelik adımlar atıldığına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Oysa her şey ortada ve oldukça sade. Ölüm riski altındaki bir hastayla, "En düşük 10'a olur" diyerek pazarlık yapan bu düzen, tüm bu çürümenin esas kaynağıdır.

İnsan hayatını, halkın sağlığını özel hastanelerin kâr hırsına kurban eden bu düzenden her şeyden önce hayatta kalma hakkımız için kurtulmamız gerekiyor.

Sağlıkta 'özel' olmaz, bu rezilliğin çözümü oldukça basit: Derhal devletleştirme!"

Bir özel hastanede kayıt altına alınan ve basına yansıyan görüntüler, sağlıkta özelleştirmenin nasıl bir çürümeye kapı araladığını yeniden gözler önüne serdi.



Kalp krizi geçiren bir hastaya müdahale edilirken, "15, 20 ve 30 bin lira" denilerek stent pazarlandığını gösteren bu… pic.twitter.com/wv0iqUbJuK — TKP (@tkpninsesi) February 13, 2025

BAŞ: KAPATTIRACAĞIZ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla ücret pazarlığı yapılmasına tepki gösterdi.

Baş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yenidoğan Çetesi bebekleri para için öldürdü, sorumluluktan kaçıp Saray’a sığındın. Vatandaş ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken özel hastane yetkilisi gelip para pazarlığı yapıyor, Sağlık Bakanı olarak duruma müdahale edeceğine, paylaşılan videoların altına yalan yanlış açıklamalar yollatıyorsun. Nedir bu halkın sizden çektiği, sizin hiç mi utanmanız yok ahlaksızlar, haysiyet yoksunları! İnsan sağlığı para kazanma aracı da olamaz pazarlık konusu da… O hastaneyi kapattıracağız!"