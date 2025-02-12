Yeni Özel Hastane Yönetmeliği: 'Fahiş ücret alınmayacak' söylentisi yalan

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:50

Güncelleme: 12.02.2025 - 13:51

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, özel hastanelerde çalışan ve muayenehane çalışmalarıyla birlikte özel hastanede görev yapan hekimleri doğrudan ilgilendiren değişiklikleriyle hekimlerin gündeminde.

Yönetmelik, özel hastanelerdeki yataklı hizmetler, personel kadrosu ve özel hastanelerin denetimini kapsıyor. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında yurttaştan ek ücret alınmayacağı belirtildi.

Sağlık çalışanları ise, “Bu yönetmelikle beraber ortalıkta ‘Artık hastalardan fahiş ücret alınamayacak’ gibi bir söylenti dolanıyor ama bu yalan. Sağlık Bakanlığı’nın ilave ücretin miktarını belirlemek gibi bir yetkisi yok” dedi.

Cumhuriyet, yönetmeliğin tartışma konusu olan maddeleri hakkında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç ile konuştu.

Kılıç “Bu yönetmelikle beraber ortalıkta ‘Artık hastalardan fahiş ücret alınamayacak’ gibi bir söylenti dolanıyor ama bu yalan. Sağlık Bakanlığı’nın ilave ücretin miktarını belirlemek gibi bir yetkisi yok. O Sosyal Güvenlik Kurumu’nun görevi. Sağlık Bakanlığı’nın bu yönetmelikle beraber müdahale edebileceği tek şey yatak bedelleri. Ancak söz ettiğimiz ameliyatlar, laboratuvar giderleri ve tıbbi muayene gibi işlemlerle Sağlık Bakanlığı ilgilenmiyor. Hastalar zaten hizmet sonucu ödeme şikayetlerini SGK'ya şikayet ediyor. SGK da o ücretin 6 katını hastaneye ceza olarak kesiyor” dedi.

İŞLEMLERDE HASTANE ZORUNLULUĞU

Yönetmelikle beraber hastanelerin hekimlere bazı zorunluluklar getirdiğine de dikkat çeken Kılıç “Hekimleri şirket kurarak kendilerine hizmet satar hale getirdiler. İş Kanunu’na göre böyle bir şey yapmaları yasal değildi” dedi.

Yönetmelikte olumlu değişimlerin de olduğunu belirten Kılıç “Sağlık Bakanlığı’na çalışan belgesi ile bildirilen ve izin verilmiş hekimler, sadece 4A’lı çalışacaklar. Bizim uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz, önemli bir değişiklik. Zaten yasalara göre de böyle olması gerekir. Büyük ihtimalle bunu vergi kaçağını engellemek için yaptılar. Bakanlık şu an verginin peşinde. Çünkü öyle bir durumda devletin de önemli bir vergi kaçağı oluyordu” ifadelerini kullandı.

Kılıç, yönetmelikle beraber ‘Hastanelerde üçüncü kişilerle iş görülemez ifadesi’ eklendiğini belirterek “Dışardan hizmet alımını, hastanelerde yapılamayan görüntüleme hizmetleri gibi hizmetlerle sınırlı tuttular. Onun dışında bütün işlemleri hastane içinde ve kadrolu elemanlar tarafından yapılmasını zorunlu hale getirdiler” diye konuştu.

‘RAPORLARA MÜDAHALE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Kılıç denetlemeler için ise “Tıbbi endikasyon ve uygulama olarak geçiyor yönetmelikte. Bunu, Yenidoğan Çetesi'nin patlak vermesinden sonra özellikle yaptılar. Bir hastanede yapılan tıbbi işlemleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı akademisyen uzmanların ve hekimlerin oluşturduğu bir heyet tarafından incelenmesini istediler. O heyetin denetim raporu ancak Sağlık Bakanlığı’nın onayından geçtikten sonra resmilik kazanabiliyor. Biz burada bir müdahalecilik olacağını düşünüyoruz. Bakanlığın izni olmadığı için yapılmış usulsüzlükler resmilik kazanmamış olacak. Bu kötü bir şey. Yaşadığımız olaylar bazı hastanelere bu kararların uygulanıp bazılarına uygulanmayacağını düşündürtüyor” dedi.

KADRO BULAMAYAN HEKİM ÇALIŞAMIYOR

Yönetmelikte muayeneleri kapatmaya yönelik bir maddenin olduğunu söyleyen Kılıç “Muayeneleri kapatmaya yönelik bir düzenleme yapmışlar. Hastanelerde kadro sorunlarından dolayı çalışmak çok kolay değil. Bu yüzden yeterince hekim çalışamıyor. Yönetmelikle, ‘Muayeneleri kapatırsan kadro zorunluluğu olmaksızın çalışmana izin veririm’ deniyor. Bu muayenehaneleri kapatmaya yönelik bir uygulama aslında. Biz çok uygun bulmuyoruz, serbest çalışmak bütün hekimlerin hakkıdır” dedi.