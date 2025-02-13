Entegre tesisinde 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir et ve süt entegre tesisinde 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Entegre tesisinde 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:42

Olay, saat 13.30 sıralarında Kaşınhanı Yeni Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir et ve süt entegre tesisinde meydana geldi.

Tesiste çalışan işçiler rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tesislere gelen sağlık ekibi 16 kişiye müdahale etti.

İşçilerden 12'si zehirlenme şüphesiyle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

İşçilerin gübre ve tarım ilacı yapımında kullanılan amonyaktan zehirlendiği değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #konya #İşçi #Zehirlenme

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