Özel, ilk ziyaretini Manisa’ya yaptı, yurttaşlara seslendi: İktidarı değiştireceğiz

CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa’daki programı öncesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. Özel’i, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP il teşkilatı ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00
Özel, ilk ziyaretini Manisa’ya yaptı, yurttaşlara seslendi: İktidarı değiştireceğiz
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Yoğun ilgi gören Özel için davul zurna çalındı, meşaleler yakıldı. Özel, kalabalığın arasında ilerlemekte güçlük çekti. Özel, daha sonra İzmir’den karayolu ile memleketi Manisa’ya geçti. 

Kurultay sonrası ilk ziyaretini memleketine yapan Özel’i kentte çok sayıda partili ile annesi Şükran Özel ve babası Talat Özel de karşıladı. Burada partililere seslenen Özel, yerel seçimlere işaret ederek iktidar mesajı verdi.

KÜSKÜNLERE KAPIMIZ AÇIK

“Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak” diyen Özel, üye kampanyası başlatılması için talimat verdi. Özel şunları söyledi: 

“Halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor. Bütün CHP’lilere diyorum ki biz değiştik, gençleştik, güçlendik. Küskünlere kapımız açık. Önümüzdeki yerel  seçimde başarılı olursak bu iktidar daha fazla duramaz. Bu iktidar, bu halkı; bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler iktidarın anahtarı olacak. CHP’nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı. Bundan sonra birlik olacak, beraberlik olacak. Eşim Didem’le birlikte Ankara’ya gidiyoruz. Hep birlikte iktidar yürüyüşünü başlatacağız. Belediye başkanlarının seçiminde millet kimi istiyorsa ona görev vereceğiz. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok.” 


CHP Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa

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