Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!
Güney Koreli otomobil üreticisi kasım ayına özel sunduğu 9 model için sunduğu kampanyalar ile dikkat çekiyor.
Hyundai i10, i20, i20 N, yeni Elantra, Bayon, yeni Kona, Tucson, Staria ve H-100'e özel kasım ayı kampanyaları sunuyor.
Hyundai i10 modelinin kasım ayına özel 675 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.
Hyundai i20 modelinin kasım ayına özel 785 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.
Hyundai i20 N modelinin kasım ayına özel olarak şimdi al 6 ay sonra ödemeye başla kampanyası ile satışa sunulduğu paylaşıldı.
Hyundai yeni Elantra modelinde 100.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunuyor.
Hyundai yeni Bayon modelinde 60.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu aktardı.
Hyundai yeni Kona modelinde ise tam 145.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu açıkladı.
Hyundai sevilen SUV modeli Tucson'da 205.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu açıkladı.
Hyundai futuristik tasarımı ile dikkat çeken Staria minibüsünde 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faizli kredi kampanyası düzenlediğini duyurdu.
Hyundai'nin iş ortağı tecrübeli H-100 kamyonetinde de şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın kampanyası sunuluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- 'Kılıçdaroğlu evdeyken çekilmeyi kabul etti'