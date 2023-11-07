Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2023 Salı, 14:18
Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Güney Koreli otomobil üreticisi kasım ayına özel sunduğu 9 model için sunduğu kampanyalar ile dikkat çekiyor.

Hyundai i10, i20, i20 N, yeni Elantra, Bayon, yeni Kona, Tucson, Staria ve H-100'e özel kasım ayı kampanyaları sunuyor.

Hyundai i10 modelinin kasım ayına özel 675 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai i20 modelinin kasım ayına özel 785 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai i20 N modelinin kasım ayına özel olarak şimdi al 6 ay sonra ödemeye başla kampanyası ile satışa sunulduğu paylaşıldı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai yeni Elantra modelinde 100.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunuyor.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai yeni Bayon modelinde 60.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu aktardı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai yeni Kona modelinde ise tam 145.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu açıkladı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai sevilen SUV modeli Tucson'da 205.000 TL'ye varan indirim ve şimdi al, 6 ay sonra ödemeye başla kredi kampanyası sunduğunu açıkladı.

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai futuristik tasarımı ile dikkat çeken Staria minibüsünde 200.000 TL'ye 12 ay %1,99 faizli kredi kampanyası düzenlediğini duyurdu. 

Hyundai'den bu aya özel kampanyalar: 675 bin liradan başlıyor!

Hyundai'nin iş ortağı tecrübeli H-100 kamyonetinde de şimdi alın, 6 ay sonra ödemeye başlayın kampanyası sunuluyor.

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