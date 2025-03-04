Özel, kurmaylarıyla yeni süreçteki demokratikleşme adımlarını konuştu: CHP’nin kırmızı çizgileri

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası gündeme gelen “demokratikleşme adımları” tartışmalarını değerlendirdi. Bu konuda üç kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Bu iktidarla yeni bir anayasa yapmayacağız. Kamuoyuna kendi iktidarımızda uygulayacağımız anayasa önerimiz için kurduğumuz komisyonumuzun önerilerini açıklayacağız. Üniter yapımızı bozacak, anayasanın ilk dört maddesini hedef alacak bir sürecin içinde olmayacağız. Bundan sonra yapılacak herhangi bir görüşmenin Meclis’te ve şeffaf olmasını isteyeceğiz” dedi.

ÜNİTER YAPI VURGUSU

Özel, dün partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Öcalan’ın yaptığı çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için girdiği önseçim süreci değerlendirildi.

CHP kurmayları üç kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. İlk olarak bu iktidarla hiçbir anayasa değişikliği yapılamayacağını belirten partililer, “Anayasaya uymayan, kendi siyasi hesapları olan bir iktidarla anayasa yapılmaz. Ama Türkiye’ye de demokratikleşme için öneriler sunulması lazım. Bu kapsamda bir komisyon oluşturmuştuk. Bu komisyon ifade özgürlüğü, kayyumlar, siyasi davalar, yasaklamalar gibi pek çok soruna karşı CHP ne öneriyor, onu çalışacak.

Kendi yol haritamızı açıklayacağız. Ancak bunu kesinlikle mevcut iktidarla ortak bir anayasa çalışması olarak görmemek lazım. Biz kendi iktidarımız için bir anayasa önereceğiz” dedi.

Bunun yanında CHP’nin bir diğer kırmızı çizgisinin üniter yapı olduğunu belirten kurmaylar, “Üniter yapımızı bozacak hiçbir şeye destek vermeyiz. Son olarak da süreçle ilgili siyasi parti ziyaretlerinin süreceği söyleniyor. Biz ne görüşme yapılırsa, Meclis’te şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BEKER CHP’YE KATILACAK

Bugünkü grup toplantısında İYİ Parti’den istifa eden Ankara milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye katılması bekleniyor. Beker daha önce genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini söylemişti. Bu nedenle parti içinden bazı vekiller bu yeni katılıma itiraz ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL, BRÜKSEL’E GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun daveti üzerine bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidiyor. Özel, grubun toplantısında konuşacak, ikili temaslarda bulunacak. Özel’in temaslarında Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Yarın yapılacak grup toplantısında konuşması için Başkan Iratxe García Pérez’den davet mektubu alan Özel, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.