Özel, 'manipülasyon' demişti... Erdoğan, o sözlerden rahatsız oldu

Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 09.10.2024 - 12:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizin faydasına olacak hiçbir diyalogdan kaçınmayız. Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor ve kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Bakanlarımız Meclisimizin kapalı oturumunda bilgi verdi. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel’den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan kapalı oturumun ardından yaptığı açıklamada, ülkenin gerçek gündemine dönülmesi gerektiğini kaydederek "Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon, ana muhalefet partisi eliyle samimiyet tartısına çıkarılmıştır ve vurulan mihenk taşından maalesef iktidarın bu konuda kötü niyeti ortaya çıkmıştır. İktidar partisi tarafından yapılan manipülasyonu, milletimize şikayet ediyoruz. Sizin sorunlarınızı konuşmaya devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

İSRAİL TEPKİSİ

Sahne önünde ateşkesten bahsedenler, sahne arkasında İsrail’e destek vermeye devam ediyor. Bu ABD’de böyle, Almanya’da böyle. Tüm Batı ülkelerinde aynı. Al birini vur ötekine. Hiçbirinin farkı yok.

"EMNİYET İÇİNDE ZAAFİYET VARSA NEŞTERİ VURUP GİDERECEĞİZ"

Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması bizi de rahatsız ediyor. Milletimizin sesine kulak vererek bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta evinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Emniyet içinde zaafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz. Bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Bilindiği gibi mevcut durumda seri suç işleyen kişiler hakkında onlarca dava olmasına rağmen, bunlar sonuçlanmadan mahkemede gözükmüyor. Biz cezanın kesinleşmesi 7 yıla kadar uzayabiliyor.

Suçlu herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Suçluların sistemin bu yönünü istismar ettiğini görüyoruz. İki önemli adım atmayı planlıyoruz. İlki Kurumsal düzenlemeye, ikincisi seri suç işleyenlerin kolaylıkla tutuklanabilmesine yöneliktir.

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