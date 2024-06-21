Özel MHP'li siyasetçinin cenaze törenine katıldı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 19:32

Güncelleme: 21.06.2024 - 19:32

Akut lösemi hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Eski Başkanvekili ve Şehzadeler Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa Hatuniye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel, cenaze namazı öncesinde merhum Mehmet Güzgülü’nün eşi Esin Güzgülü, oğlu Aras Güzgülü ve yakınlarına başsağlığı dilerken merhum Güzgülü’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Güzgülü’nün cenaze namazına Özel’in yanı sıra; Manisa Vali Vekili Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul katıldı.

Cenaze namazının ardından Özgür Özel ve Cengiz Ergün, Güzgülü’nün naaşına birlikte omuz verdi.

Özel, cenaze namazının ardından Mehmet Güzgülü’nün defnedildiği Kırtık Asri Mezarlığı’na geldi.

''SİYASET ÜSTÜ BİR İNSANDI''

Merhumun defnedilmesinin ardından Mehmet Güzgülü için taziye mesajı veren CHP Lideri Özel, Manisa’nın bir değerini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Güzgülü, bizim bir tarafıyla akrabamız bir tarafıyla bütün Manisa'nın ortak değerlerinden bir tanesi. Manisa'nın öğretmenevlerinin ilk güçlenmeye başladığı zamanda Manisa Öğretmenevi'nin müdürü olarak herkesin gönlünde taht kuran bir isimdi. 25 yıl önce rahmetli Adil Aygül zamanında belediye meclis üyesi oldu. 25 yıldır aralıksız belediye meclis üyeliği yaptı. Dört farklı belediye başkanı ile çalıştı. Her partiden Manisa'nın her kesiminden insanlarla dostu. Hatuniye Camii’nde herhalde en çok cenaze namazına giden kişilerden bir tanesi kendisidir. Ben kendisine enişte derdim. Eşi akrabam olur. Eniştemiz Manisa'da herkese dokunmuş, bir tarafı siyaset olan ama siyaset üstü bir insandı. Bizim ailemiz için de Manisa için de MHP için de bir kayıptır. Ülkücü camia için önemli bir kayıptır. Hepsinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. 20 günde çok amansız bir rahatsızlıkla 20 gün içinde kaybettik. Büyük acı çekmemiş olmasını ve resmen ayakta ölmüş olmasını kendisine yakışan bir ölüm olarak nitelendiriyoruz. Keşke çok uzun süre yaşasaydı da daha çok Manisa'ya hizmet edebilseydi. Ama uzun süre acılar tedaviler çekmeden adeta ayakta kaybetmiş olması, hakka kavuşmuş olması da onun yaşam biçimine kişiliğine son derece uygundur.”