Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…

Yayınlanma: 21.06.2024 - 16:04

Güncelleme: 21.06.2024 - 16:04

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi.

Özdil, Özel’in kendisiyle ilgili iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu belirterek, Özel’in seçimin ertesi günü yazdığı iddia edilen “bidon kafa” yazısının doğru olmadığını ve bu yazının seçimle alakası olmadığını söyledi.

“HAKKINDAKİ GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM”

Özdil, yayınında “Özgür Özel, bana karşı şahsi kin duyuyor. Hadiseyi şahsileştiriyor. O zaman diyorum ki; elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Benden özür dileyene kadar hakkındaki gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Ama sindire sindire anlatacağım. Bu günlük bu kadar. Asıl pazartesi günü anlatacağım” ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel ve Yılmaz Özdil arasındaki tartışma, gazeteci Yılmaz Özdil'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirmesi ile başladı. Özdil, Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesini "Asrın Lider Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!" başlıklı bir video çekerek eleştirdi. “Oy vermeyen seçmene 'Bidon kafa' diyen zihniyet” diyerek Yılmaz Özdil’i işaret eden Özel de, "47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerini kullandı.

Özdil ise bunun üzerine, sosyal medya üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım" ifadeleriyle paylaşımlar yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de, Özdil’in bu ifadelerine yanıt vererek, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil" dedi.