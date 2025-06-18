Özel, Muharrem İnce'yle görüşecek: 'Baba ocağı'na dönüş bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da Memleket Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak partinin genel başkanı Muharrem İnce'yle görüşecek.

Görüşmenin gündeminde İnce'nin partisiyle birlikte CHP'ye katılımına ilişkin ayrıntılar yer alacak.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bir pürüz çıkmaması halinde İnce'nin önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda CHP rozeti takılması öngörülüyor.

Sürecin bu şekilde sonuçlanması halinde İnce, yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönmüş olacak.





DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."

4 YILDIR 'BABA OCAĞI'NDAN AYRI

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlatan Muharrem İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçilmişti.







