Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel, Muharrem İnce'yle görüşecek: 'Baba ocağı'na dönüş bekleniyor

Özel, Muharrem İnce'yle görüşecek: 'Baba ocağı'na dönüş bekleniyor

18.06.2025 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özel, Muharrem İnce'yle görüşecek: 'Baba ocağı'na dönüş bekleniyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Görüşmenin gündeminde, Memleket Partisi'nin CHP’ye katılımı ve İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesinin yer aldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da Memleket Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulunarak partinin genel başkanı Muharrem İnce'yle görüşecek. 

Görüşmenin gündeminde İnce'nin partisiyle birlikte CHP'ye katılımına ilişkin ayrıntılar yer alacak.     

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bir pürüz çıkmaması halinde İnce'nin önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda CHP rozeti takılması öngörülüyor.

Sürecin bu şekilde sonuçlanması halinde İnce, yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönmüş olacak.


DESTEK SÖZÜ VERMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart günü Saraçhane'deki belediye binasının önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Size şunu söyleyeyim, son bir şey söyleyeyim. Bakın, son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP’yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP’ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev, CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."

4 YILDIR 'BABA OCAĞI'NDAN AYRI

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlatan Muharrem İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçilmişti.  



İlgili Konular: #Özgür Özel #Muharrem İnce

İlgili Haberler

Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu.
Muharrem İnce İmamoğlu'nun mesajını paylaştı
Muharrem İnce İmamoğlu'nun mesajını paylaştı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, görüşme sonrası İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.
İmamoğlu ve Özel'e destek sözü vermişti: Muharrem İnce'den '3'üncü yol' çağrısı
İmamoğlu ve Özel'e destek sözü vermişti: Muharrem İnce'den '3'üncü yol' çağrısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan üçüncü yolun tahkim edilmesidir" dedi.