Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Haziran'da görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i TBMM’deki makamında kabul etti.

ANKA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:27
Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i TBMM’deki makamında ağırladı.

Şahin'in görevinin sona erecek olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 5 aday belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu adaylardan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki ''hak ihlali'' kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçmişti.


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