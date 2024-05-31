Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti

Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:27

Güncelleme: 31.05.2024 - 16:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i TBMM’deki makamında ağırladı.

Şahin'in görevinin sona erecek olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 5 aday belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu adaylardan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki ''hak ihlali'' kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçmişti.