Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Haziran'da görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i TBMM’deki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i TBMM’deki makamında ağırladı.
Şahin'in görevinin sona erecek olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 5 aday belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu adaylardan Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki ''hak ihlali'' kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçmişti.
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