İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya adayı oldu

TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. Değirmenci, geçtiğimiz seçimlerde İzmir vekil adayı olmuş ancak seçilememişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:29
İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya adayı oldu
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  

"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

Göz Atın
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İrfan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce Halk TV'den ayrılmıştı.


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