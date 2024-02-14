İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya adayı oldu
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. Değirmenci, geçtiğimiz seçimlerde İzmir vekil adayı olmuş ancak seçilememişti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"
Göz Atın
Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak!— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 14, 2024
Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci! pic.twitter.com/Jl4mwkEXkj
İrfan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce Halk TV'den ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Kanal İstanbul imar planı iptal edildi