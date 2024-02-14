İrfan Değirmenci, TİP'in Çankaya adayı oldu

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:29

Güncelleme: 14.02.2024 - 18:37

Türkiye İşçi Partisi (TİP) sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin adaylığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!"

Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak!



Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci! pic.twitter.com/Jl4mwkEXkj — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) February 14, 2024

İrfan Değirmenci daha önce TİP'in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. Değirmenci bir süre önce Halk TV'den ayrılmıştı.