Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 20:47

Güncelleme: 16.05.2024 - 20:59

Cumhurieyt Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası kararına ilişkin olarak “Bu dava siyasi bir dava” değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Sözcü TV’de katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLMASAM..."

Özel, bugün kararları açıklanan Kobani Davası hakkında açıklamalarda bulundu. Özel, şunları söyledi:

"İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Dava, siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyasetten kullanılmaya elverişli bir dava.

Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Burada Selahattin Demirtaş'a ve Fiden Yüksekdağ'a verilen cezalar, görevlerinin başındayken bir partinin eş genel başkanlarıyken alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok.

Davayı bir hukuki dava olarak değerlendirmek yerine, tabi bir partinin genel başkanı olmasam her beraat edenleri, yaptığı yeterli görülüp bırakılanları ve ağır cezalar alanları hangi kategorilerde değerlendirmek gerektiği üzerine farklı beyin jimnastiği yapabilirim ama kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil.

"UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖN VEREN BİRİSİ"

Ayhan Bora Kaplan meselesini konuşacaksak işin şu tarafını kısaca hatırlamak gerekiyor. Ayhan Bora Kaplan, ailesinden birisiyle birlikte Kızılay'ın ortasında korsan CD satışı yapan biridir. Gelirler kendisinden haraç isterler. Bu haracı vermeyi reddeder. Abisini tartaklarlar. Bu da tartaklayanı ayağından vurarak hapse düşer, belirli bir süre. İçeride uyuşturucu mafyasıyla tanışır. Çıkar ve Ankara'da torbacılıkla başlayan, sonra belirli torbacıların amirliği falan... Uyuşturucu ticaretine yön veren birisidir.

"YANIMDAN GİDEN BİRİ BUNUNLA BULUŞTU"

Ucu başka yerlere dokunduğu için bazı suçların çok üzerinde durulmuyor herhalde. Ayhan Bora Kaplan dosyası enine boyuna tartışıldığında burada tabi ki tehdit, adam kaçırma, şantaj bir sürü şey... Ayrıca devlete emanet yurtlardaki 18 yaşına yaklaşan devletin korumasındaki kimsesiz genç kızların, iş bulma, çalıştırılma vaadiyle ilk önce garsonluk, ardından 'daha iyi para lokantada var', içkili lokanta derken felaket bir şeyin içine sokuldu. Bütün bu rezilliklerin içinde hepsi birden var. Benim yanımdan giden biri bununla buluştu.

"AYHAN BORA KAPLAN'IN EKİBİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

15 Temmuz gecesi, Bekir Bozdağ TBMM'de kürsüde konuştu. O sırada bizim yanılmıyorsam Levent Gök konuştu. Süleyman Soylu da orada oturuyor. 'Süleyman Bey konuşsun' dedim. O zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kendisi. İçişleri Bakanı değil. Kalktı geldi kürsüye ve Meclis Başkanına dedi ki 'Zamanım geldi. Arkadaşlarla TRT'nin önünde buluşacağım gençlerle' dedi. Bu lafı dün gibi biliyorum, oradaki herkes de hatırlıyordur.

O an için önemli değildi. Sonradan Soylu'nun TRT'nin önüne gittiği... Sonra sonra kayıp silahlar konusunda TRT'nin önünde buluştuğu birtakım sivil kişilere silah dağıttığı. Bu tartışmalar yapıldı. O kişilerin Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi olduğu ortaya çıktı."