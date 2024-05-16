Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
Asal Araştırma, yaptığı son ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma şeklini halka sordu.
Asal Araştırma yayımladığı bir ankette katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma biçimini beğenip beğenmediklerini sordu.
Asal Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle bir anket çalışması düzenledi.
Katılımcılara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankete verilen yanıtlar şöyle:
Onaylıyorum: Yüzde 42.0
Onaylamıyorum: Yüzde 30.9
Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: Yüzde 27.1
Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) May 15, 2024
??Onaylıyorum:%42.0
??Onaylamıyorum:%30.9
??Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum:%27.1
??Nisan 2024 ??2.000 pic.twitter.com/zgedICKds3
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