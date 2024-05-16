Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?

Asal Araştırma, yaptığı son ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma şeklini halka sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:20
Dikkat çeken 'Özgür Özel' anketi: Yurttaş ne kadar beğeniyor?
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Asal Araştırma yayımladığı bir ankette katılımcılara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma biçimini beğenip beğenmediklerini sordu.

Asal Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle bir anket çalışması düzenledi.

Katılımcılara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

Onaylıyorum: Yüzde 42.0

Onaylamıyorum: Yüzde 30.9

Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: Yüzde 27.1


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