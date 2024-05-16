Özgür Özel Müsavat Dervişoğlu görüşmesi başladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret için partinin genel merkezine geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek yeni seçilen genel başkan Müsavat Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.
Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.
İki liderin görüşme ardından açıklama yapması bekleniyor.
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