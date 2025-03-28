Özel'den 'Maltepe Mitingi' çağrısı: 'Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.
Özel paylaşımında, "İktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!" dedi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır.
Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!"
Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 28, 2025
Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım! pic.twitter.com/n2dCF7sFj1
Etiketler: #Özgür Özel #Maltepe #Miting
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