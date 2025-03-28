Özel'den 'Maltepe Mitingi' çağrısı: 'Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Özel'den 'Maltepe Mitingi' çağrısı: 'Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 20:12

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki Maltepe Mitingi'ne çağrıda bulundu.

Özel paylaşımında, "İktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır.

Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!"


Etiketler: #Özgür Özel #Maltepe #Miting

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