Son dakika... Mahkemeden karar çıktı: TTB Merkez Konseyi görevden alındı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 19:19

Güncelleme: 30.11.2023 - 19:47

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davada karar çıktı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7. duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Vedat Bulut, görevden alınmasına hükmetti.

Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır.



Altını kalın çizgilerle… — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 30, 2023

TTB'den yapılan açıklamada karara tepki gösterilirken şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır.

Altını kalın çizgilerle çiziyoruz:

Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır.

Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır!

Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!"