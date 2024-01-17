'Özerkliği kabul edebiliriz' tweeti atan Mustafa Destici, siyasi partileri hedef gösterdiği paylaşımına sahip çıktı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:40

Güncelleme: 17.01.2024 - 20:41

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

Destici, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi, ardından 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu sosyal medya paylaşımını 'savundu.'

‘BU FOTOĞRAF KENDİ YAYDIKLARI VE YAYINLADIKLARI BİR ÇALIŞMAYDI’

BPP lideri Mustafa Destici, şunları söyledi:

“Ülkemizdeki siyasi partilerin bir kısmı terör örgütünün partisiyle anlaşma yapan, aday çıkarmamaları karşılığında, terör örgütünün partisine, kamuoyuna açıklanmayan taahhütlerde bulunan bir ittifakın içinde bulundular ya da destek verdiler. 12 Ocak Cuma günü, yaşadığımız terör saldırısının ardından, Türk siyasetinin içinde bulunduğu bu çarpıklığı ortaya koyan bir paylaşım yaptım. Sözlerimizin, kelimelerin hatta harflerin arkasındayız. Bu gerçekleri dile getirdiğimiz için hepsi birden Büyük Birlik Partisine ve şahsıma karşı saldırıya geçtiler. Hepsiyle baş edebiliriz. Hepsiyle baş edeceğiz. Çünkü haklıyız. Çünkü milletimiz de bizim gibi düşünüyor ve yaygaranın, kendi ayıplarını örtmek için çıkarıldığını çok net bir şekilde biliyor."

"BÜYÜK BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Büyük bir iftira ile karşı karşıyayız" iddiasında bulunan Destici, "Paylaşımımda da belirttim; 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız. Biz paylaşımdaki fotoğrafta bulunan tüm partileri terör unsuru saymışız. Bu büyük bir çarpıtma, büyük bir yalan ve diğer taraftan da aslında düştükleri çukurdan kurtulma çabalarıdır. Paylaşımdaki fotoğraftaki gösterdiğimiz logolar 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ittifak ederek aynı Cumhurbaşkanı adayına oy veren ya da isteyen partilerdir. Fotoğrafta yer alan partilerden herhangi biri ‘hayır biz 14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı, HDP’nin de TİP’in de TKP’nin de ve diğerleri, desteklediği adayı desteklemedik’ diyorlarsa eyvallah. O zaman biz deriz ki, biz hata yapmışız. Bu fotoğraf kendi yaydıkları ve yayınladıkları bir çalışmaydı. Bugün neden bundan rahatsız oluyorlar, ben anlamadım. Beni, partimi, alperenleri korkutamazsınız" diye konuştu.

ÖZERLİK TWEETİNE NE DEDİ?

Sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı "özerklik" tweetine değinen Destici, "Çözüm süreci denen sürece dün de karşıydık bugün de karşıyız. Onların siyasi uzantılarıyla hiçbir zaman ne siyasi menfaat uğruna ne de başka bir şey uğruna asla ve kat'a görüşmedik, görüşmeyiz” ifadelerini kullandı.