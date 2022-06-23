AKP'de sancı sürüyor: Erdoğan uyardı ama tartışma bitmedi
Erdoğan’ın uyarılarına rağmen AKP’de “Atanmış-seçilmiş” tartışması bitmedi. AKP’li milletvekilleri elektrik faturalarının yüksekliği ile ilgili şikâyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e aktarmakta “sıkıntı yaşadıklarını” ifade ediyor.
2023 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineye “neşter vuracağı” belirtiliyor. Bu kapsamda geçen haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağı gündeme geldi. Bakan Dönmez’in “görevden alınacağı” iddialarının arkasında ise AKP içindeki “atanmış-seçilmiş” tartışması ve “partili vekillerle iletişimsizlik” olduğu kaydediliyor.
AKP kulislerinde, Erdoğan’ın geçen haftaki il başkanları toplantısında kullandığı, “Parti içinde üslubuyla, tavrıyla sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir; bunları geri plana çekip, başka alanda istifade etmeliyiz” sözleriyle “olası kabine değişikliğini” işaret ettiği konuşuluyor.
Erdoğan’ın “doğrudan parti içine mesaj verdiği ve kabine toplantılarında bakanları sık sık “milletvekillerinin taleplerine yanıt verilmesi” için uyardığı” belirtiliyor. AKP’nin Kızılcahamam kampında da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AKP’li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaya atıf yapılarak, Erdoğan’ın, bakanlara yönelik talimatlarına karşın, Dönmez ile bakanlık bürokratlarının “AKP’li milletvekillerinin bilgi edinme taleplerine geri dönüş yapmadığı” kaydediliyor.
AKP’liler, geçen aylarda yaşanan elektrik faturalarındaki artış üzerine yaşanan tartışmaları örnek gösteriyor.
"FATURA ŞİKÂYETLERİ"
Yüksek faturalar karşısında sahada yurttaşlarla buluşan milletvekillerine, faturaların yükseliği ile ilgili sayısız şikâyet geldiği, o dönem bu şikâyetlerin birçoğunu bakanlığa aktarmada “sıkıntı yaşadıklarını” ifade ediyor. Elektrikteki KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğü anımsatılarak, “Elektrik faturalarının tartışıldığı dönemde Erdoğan, bir kabine toplantısı sonrası çıktı ve KDV oranlarındaki değişimi kamuoyu ile paylaştı. O dönem sahaya indiğimizde, yurttaşlarımızdan gelen çok sayıda şikâyet vardı. Ancak o dönem maalesef bakanlıktan detaylı bilgi verilemedi. Can alıcı bir konuydu. Bu durum sahada AKP’nin elini güçsüzleştirdi” değerlendirmeleri yapılıyor.
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