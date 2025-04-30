Özgür Çelik 1 Mayıs için hukuki destek hatlarını paylaştı: 'Etkinliklerin tümünü takip edeceğiz'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 20:03

Güncelleme: 30.04.2025 - 20:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs için partinin hukuki destek hatlarını paylaştı.

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşasın 1 Mayıs!

Yarın Şişli Meydanı’nda öğrencilerin buluşma noktasını milletvekili ve avukat heyetimizle bizzat takip edeceğim.

Milletvekili ve avukatlarımızdan oluşan heyetimizle İstanbul’daki 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliklerinin tümünü takip ediyor olacağız.

Kadıköy ve Kartal’daki etkinlikleri Hukuk Komisyonumuzla takip edeceğiz.

Emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz!

Dün, bugün ve yarın hak ihlaline uğrayan vatandaşlarımız Hukuki Destek Hattımıza ulaşabilirler."