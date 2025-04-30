CHP’den AKP’ye geçmişti: İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu

Yayınlanma: 30.04.2025 - 18:32

Güncelleme: 30.04.2025 - 18:32

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yüzde 50.05 oyla seçilen Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.

Sözcü'nün aktardığına göre Güzel, AKP’ye geçmesinin ardından ilk işi makamındaki Andımızın yazılı olduğu tabloyu indirip AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını asmak oldu.

Gaziantep’in Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, “Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AKP'de devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" diyerek CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmişti. AKP’ye geçen Güzel, Andımızın yazılı olduğu tabloyu makam odasından indirdiği görüldü.

“HALKIN OYLARINI AKP’YE SATTI”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Hasan Şencan, AKP’li başkan Güzel’e şu sözlerle tepki gösterdi:

“31 Mart seçim döneminde siyasi mafyalıkla, tehdit, şantaj ve türlü oyunlarla AKP’nin belediyeyi alma çabasına girdiği Karkamış, önce İyi Parti adayını belediye başkanlığı adaylığından çektirerek başlamıştı. Seçimi, Karkamış halkı yüzde 50 oyla belediyeyi CHP yönetsin dedi ama seçimden sonra belediye başkanı AKP’ye teslim olarak masa başında halkın oylarını AKP’ye sattı. AKP sandıkta alamadıkları belediyelere ya kayyum atıyor, ya da bu şekilde türlü oyunlarla milletin iradesini gasp ediyor. Halk için değil, düzen için siyaset yapanlar, yok olup gitmeye mahkumdur. Düzen seni kullanır, işi bitince de bir kenara fırlatır. CHP oyları ile seçilip, AKP’ye geçenler şuan nerede bilinmiyor. Halk yapılanı unutmaz, siyasi tarihin çöplüğüne en kısa sürede gönderir.”