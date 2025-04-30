CHP’li Adıgüzel Ordu’daki usulsüzlüğü açtı: ‘Gelip hesap soracak mısın?’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB’ye yönelik soruşturma ve davalar üzerinden “Rüşvetin partisi olmaz. Bu milletin hakkını, hukukunu savunmak hepimizin görevidir” deyip, CHP’yi hedef aldı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzlukları gündeme getirerek; “Bütün imar alanlarında Nihat Şen isimli mimarı Ordu’nun başına kim musallat etti? Sarayla bağlantısını hangi akrabalık ilişkileri sağlıyor? Gelip hesap soracak mısın?” diye sordu.

CHP’li Adıgüzel Ordu’daki usulsüzlüğü açtı: ‘Gelip hesap soracak mısın?’
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2025 - 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB’ye yönelik operasyonlar üzerinden CHP’yi hedef aldı. 

Erdoğan; “Rüşvetin, hırsızlığın, sahtekarlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da, ister başka yerde olsun, ortada Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu savunmak hepimizin görevidir” dedi.

“HODRİ MEYDAN DİYORUM”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Erdoğan’ın bu ifadelerinin ardından AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde bir yolsuzluğu sosyal medya hesabından kamuoyuna açıkladı. Adıgüzel, paylaşımında Erdoğan’ın sözlerini anımsatarak; “Tamam o zaman başka bir şehre götüreyim seni,  Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne gidelim neler oluyor? Buradan sana hodri meydan diyorum. Ordu Büyükşehir bütün imar alanlarında hangi usulsüzlükleri yapıyor? Binaları sadece arsası fiyatına kendi yandaşlarına nasıl satıyor? Hangi inşaatı ruhsatsız yapıyor? Derelerden milletin malı olan çakılı alıp hangi yandaş firmaya veriyor?” ifadelerini kullandı.

KİM BU NİHAT ŞEN?

İmar alanlarında belediye eliyle yapılan bir usulsüzlükten bahseden Adıgüzel; “Bütün imar alanlarında Nihat Şen isimli mimarı Ordu'nun başına kim musallat etti? Sarayla bağlantısını hangi akrabalık ilişkileri sağlıyor? Diyorsun ya haram yiyenden, beytülmala el uzatandan hesap soracağız. İşte orada büyükşehir belediyesi haram yiyor. Milletin kendi çektiği su hatlarına saat takıp haraç alıyor. Gelip hesap soracak mısın? Sözünün eriysen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne gel, bakalım hesaplarını inceleyelim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm yetkili kişilerin yaptıklarını inceleyelim. Sözünde duracak mısın hep birlikte görelim” dedi.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Mustafa Adıgüzel #Ordu

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