Özgür Çelik: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz, bu zorbalık son bulmalı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün geçici kurul üyeleri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini açıklamıştı.

Bu gelişme üzerine dün itibariyle parti üyeleri il başkanlığı önünde nöbete başladı. Akşam saatlerinde bina önünde bekleyişlerini sürdüren CHP'lilere polis müdahalesi başladı. Bu sabah ise binayı abluka altına alan polisle partililer arasında sık sık arbede yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık binasında yaşananlarla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor.

Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor.

Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok.

Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir.

Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır."